الرئيس الموريتاني يبحث مع العاهل السعودي وولي عهده هاتفيا تعزيز التعاون بين البلدين

أوردت الإذاعة الموريتانية أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى أجرى اتصالين هاتفيين بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، للتهنئة بعيد الفطر المبارك وبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وذكرت الإذاعة أن الرئيس الموريتاني استعرض قد التهنئة بمناسبة عيد الفطر إلى عاهل السعودية، وبحثا التعاون القائم بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزه، كما تطرقا لأزمة فيروس كورونا المستجد، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول أفضل السبل الكفيلة بمكافحته.

وأضافت الإذاعة أن الرئيس الموريتاني أجرى اتصالا هاتفيا مماثلا مع ولي العهد، قدم له التهاني بمناسبة عيد الفطر، كما استعرض معه جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، أبرزها علاقات التعاون القائم بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزه، فضلا عن وباء كورونا فيروس كورونا المستجد.