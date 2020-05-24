بينما نعود بشكل تدريجي إلى الحياة الطبيعية بعد أسابيع من التباعد الاجتماعي، نحتاج جميعًا إلى خطة للخروج من المنزل والذهاب لأي مكان بشكل آمن لتجنب العدوى، وذلك عن طريق تحديد هل المكان مناسب للتواجد فيه؟ وهل الوقت ملائم للخروج؟

يقدم الدكتور وليام بيتري، الأستاذ بكلية الطب بجامعة فيرجينيا، والمتخصص في علم المناعة، بعض الخطوات التي يجب أن تفكر فيها قبل الخروج؛ للتأكد من أن المكان الذي تذهب إليه آمن.

عندما تذهب إلى الخارج، عليك أولاً التحقق من عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المجتمع من حولك ومكان إقامتك، وفقاً لموقع "ذا كونفرزيشن".

ثانيًا: قم بتقييم إمكانية الإصابة بالعدوى الشديدة لأولئك الذين ستزورهم أو ستقابلهم.

ويعرف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، عوامل الإصابة هذه بأنها لأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، أو يعانون من حالات صحية خطيرة، مثل أمراض الرئة المزمنة والربو، والقلب، ونقص المناعة، والسمنة المفرطة، والسكر، والكبد، والكلى التي تتطلب غسيلا. فإذا كان لدى شخص ما هذه العوامل، أو ستقوم بزيارة شخص لديه أحد عوامل الخطر هذه، فيجب عليك أن تكون أكثر حذرًا.

ثالثًا: يجب القراءة حول كيفية انتقال فيروس كورونا، والتعرف على إمكانية انتقاله عبر الأسطح المعدنية والقماشية وعبر الجو لتجنب العدوى.

هناك دراسات تؤكد أن الفيروس يستقر في القطرات المحمولة جوًا لساعات، وعلى سطح الكرتون لمدة يوم، والبلاستيك لمدة يومين.

رابعًا: ارتداء الكمامة للمساعدة على تجنب الإصابة بالعدوى للآخرين، وتجنب لمس الأسطح مثل درابزين السلالم، وعدم لمس العين والأنف والفم باليد إلا بعد غسلها جيداً.

خامسًا: حاول البقاء في الهواء الطلق، حيث يكون خطر العدوى أقل، وإذا كنت في مكان مغلق عليك بالبقاء بعيدًا عن الآخرين بمقدار 6 أقدام.

سادسًا: إذا كنت تعاني من الحمى أو السعال أو أعراض أخرى تشبه الإنفلونزا، مثل آلام العضلات أو التعب، عليك البقاء في المنزل وعدم تعريض الآخرين لخطر الإصابة، حتى لو كنت بصحة جيدة، ارتدي الكمامة عند الخروج لحماية الآخرين إذا كنت مصابًا دون علم أو بدون أعراض.

سابعًا: في حين أنه من المغري استئناف الحياة والأنشطة العادية بعد هذه المدة الطويلة من العزل المنزلي، إلا أنه يجب أن تتذكر أن سلوكك الفردي لا يؤثر على صحتك فحسب، بل على الآخرين أيضًا.