القبض على صحفيين اثنين في زيمبابوي لمخالفتهما لوائح فيروس كورونا

قال متحدث باسم شرطة زيمبابوي، اليوم الأحد، إنه قد تم إلقاء القبض على صحفيين اثنين للاشتباه في مخالفتهما اللوائح المفروضة في البلاد لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم الشرطة بول نياتي، إن الصحفيين رفضا أيضا الانصياع لأوامر أحد أفراد الشرطة. وقد تم توجيه اتهامات لكليهما أمس السبت، وهما محتجزان حاليا حتى موعد عقد جلسة الاستماع الخاصة بإطلاق سراحهما بكفالة، والمقررة بعد غد الثلاثاء.

وقد أدانت منظمات معنية بحقوق الإنسان بشدة، إلقاء القبض على الصحفيين، ودعت إلى الإفراج عنهما.

ومن جانبه، قال ديوا مافينجا، الذي يترأس منظمة "هيومن رايتس ووتش" في جنوب إفريقيا: "لقد تم إلقاء القبض على الاثنين أثناء قيامهما بواجبهما، المصنف على أنه من الخدمات الأساسية بموجب اللوائح الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، وهو ما يرقى إلى تكميم وسائل الإعلام، وتقويض محاولات زيمبابوي لتقديم نفسها كدولة تحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان".

وكان قد تم اعتقال الصحفيين في هراري أمس الأول الجمعة، أثناء محاولتهما إجراء مقابلة مع 3 من أعضاء المعارضة في مستشفى، بعد أن زعم الثلاثة أنهم تعرضوا للخطف، بحسب عريضة الاتهام.

وبعد التشاور مع المستشفى، قررت الشرطة عدم السماح للصحفيين بدخول المستشفى، بحسب لوائح فيروس كورونا.

واتُهم الصحفيان بالدخول في اليوم التالي، عبر باب خلفي، ثم لم يلتزما بلوائح التباعد الاجتماعي، بحسب عريضة الاتهام.

ومن جانبه، قال بايدامويو سورومبي، محامي الدفاع عن الصحفيين، إنهما حصلا على إذن من الضحايا ومن المستشفى للدخول وطرح الأسئلة.