تغريدة على حساب حكومي بريطاني على تويتر تنتقد جونسون قبل إلغائها

ظهرت تغريدة تنتقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على الحساب الرسمي للخدمة المدنية البريطانية، ما تسبب في حالة من الصخب بوسائل التواصل الاجتماعي قبل أن يتم إلغاؤها.

وجاء في التغريدة التي ظهرت بعدما عقد جونسون مؤتمرا صحفيا اليوم الأحد للدفاع عن مساعده دومينيك كامينجز إنه "أمر يتسم بالغطرسة والعدوانية.. هل تستطيع تخيل الاضطرار إلى العمل مع هؤلاء المخادعين الذين يتلاعبون بالحقائق؟.

وظل صاحب التغريدة مجهولا. وقالت الحكومة إن "تغريدة غير مرخصة تم نشرها على قناة حكومية هذا المساء. وتمت إزالة المنشور ونحقق في الأمر".

ووفقا لتقارير إعلامية، انتهك كامينجز قيود السفر المفروضة بسبب فيروس كورونا أكثر من مرة، وسافر لمسافة 430 كيلومترا من لندن إلى منزل والديه في مقاطعة دورهام في نهاية مارس، بينما كانت عليه أعراض الإصابة بالفيروس، وكذلك انتهاكه للقيود مرتين على الأقل في منتصف أبريل.

ويتعرض جونسون لضغوط متزايدة لفصل كامينجز ليس فحسب من جانب المعارضة، بل أيضا من داخل صفوف حزبه المحافظين.