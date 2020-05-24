المغرب يسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 7429 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة اليوم ليستقر إجمالي الوفيات عند 198 حالة.

كما لفتت إلى شفاء 48 مصابا، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 4686، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية جاءت سلبية وصلت إلى 134698 حالة.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية، بكل وطنية ومسؤولية.