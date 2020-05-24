المسلمون في كوريا يحتفلون بعيد الفطر بأداء صلاة العيد في مسجد سول

احتفل العديد من المسلمين والمسلمات في كوريا الجنوبية بعيد الفطر المبارك لعام 1441 الهجري بأدائهم صلاة العيد في مسجد سول المركزي في حي إيتوان في سول في الساعة التاسعة "بالتوقيت المحلي" صباح اليوم الأحد.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن المسلمين من مختلف الجنسيات من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بالإضافة إلى عدد قليل من المسلمين الكوريين تجمعوا في المسجد الوحيد في العاصمة سول، قبل موعد الصلاة، وخضعوا لإجراءات الحجر الصحي وتعليمات الوقاية من فيروس كورونا، حيث احتفظوا بمسافة بين المصلين في حدود متر واحد داخل صحن المسجد وفنائه.

وقد سبق أن علق الاتحاد الكوري للمسلمين أداء صلاة الجمعة وبقية الصلوات في المسجد منذ منتصف مارس الماضي عندما أوصت حكومة سول المؤسسات الدينية بالامتناع عن أداء الطقوس الدينية جماعية نتيجة لانتشار فيروس كورونا بوتيرة سريعة في البلاد، حيث يتم بث خطبة صلاة الجمعة عبر اليوتيوب، ومع قرار الحكومة بتخفيف مستوى الحجر الصحي 6 مايو، استؤنفت صلاة الجمعة وصلاة الترويح في المسجد مع الالتزام بتعليمات الحجر الصحي بصرامة.

وقدم الإمام الكوري الجنسية عبد الرحمن لي جو-هوا، في خطبة صلاة العيد تهانئه الخاصة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بقدوم عيد الفطر الذي جاء بعد انقضاء شهر رمضان الفضيل الذي أمضاه المسلمون بالصبر على الجوع والعطش نهارا وصلاة التراويح ليلا وصلاة القيام في العشر الأواخر والانقطاع للعبادة.

كما تدافع المسلمون إلى دفع زكاة الفطر قبل صلاة العيد والتي كانت لجنة مسلمي كوريا قد حددتها بواقع 7 آلاف وون للفرد.

ويذكر أن بعض المسلمين الأجانب في كوريا يفضلون دفعها في بلادهم باعتبار أن الناس هناك أكثر حاجة لها وذلك بإرسال ما يعادل قيمتها في كوريا.

وعقب أداء الصلاة تبادل المصلون التهانئ حيث لوحظ تفادي الكثير من الناس للعناق والسلام بالأيدي أو التقبيل بسبب جائحة كورونا واكتفى الكثيرون بترديد عبارة "عيد مبارك" فحسب.

ووفقا لاتحاد المسلمين الكوريين، يبلغ عدد المساجد الإسلامية في كوريا 17 مسجدا موزعة في المدن، إلى جانب 80 مصلى.

ويبلغ عدد المسلمين في البلاد حوالي 110 آلاف شخص، منهم حوالي 40 ألفا من المسلمين الكو أوضاع الأديان في ريين، حسب تقرير "كوريا عام 2018 " الصادر عن وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية الجنوبية.