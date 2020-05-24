 ضبط 6 آلاف شخص اخترقوا حظر التجول خلال الـ24 ساعة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ضبط 6 آلاف شخص اخترقوا حظر التجول خلال الـ24 ساعة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مصطفى عطية
نشر فى : الأحد 24 مايو 2020 - 12:15 م | آخر تحديث : الأحد 24 مايو 2020 - 12:15 م

تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، حيث تم ضبط 6069 شخصا مخالفا لقرار حظر تجول المواطنين، وضبط 3007 سيارات مخالفة.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 134 دراجة نارية مخالفة، و216 مركبة "توكتوك" مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية - لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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