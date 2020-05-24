المسماري: انسحاب وتراجع الجيش الوطني الليبي «كلام غير صحيح»

قال المتحدث باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، إن المعارك شهدت تحولًا كبيرًا خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أن العمليات العسكرية لم تتوقف ولم تنتهِ خلال الـ72 ساعة الماضية.

وأضاف «المسماري» خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأحد، أن بعض الجهات لم تتعامل مع البيان الذي أصدره الجيش بإعادة التمركز للقوات المسلحة في طرابلس بشكل صحيح، قائلًا إن الأنباء عن انسحاب وتراجع الجيش الليبي كلام غير صحيح.

وأوضح أن التحركات السابقة للجيش هي إعادة تموضع للخطط العسكرية، مشيرًا إلى أن الخطة العسكرية تُبى على العسكرية ثم المناورة والخطط أمام القائد العام وغرف العمليات التي تختار الخطة المناسبة لتنفيذها على الأرض.