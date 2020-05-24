أدلة جديدة على فعالية الهواتف فى قياس «الهيموجلوبين» دون سحب قطرة ماء

طور باحثون طريقة لاستخدام صور الهواتف الذكية لجفون الشخص لتقييم مستويات الهيموجلوبين في الدم - بروتين في خلايا الدم الحمراء يحمل الأكسجين.



وأوضحت دراسة نشرت في عدد مايو من مجلة (أوبتيكا) الطبية أن القدرة على إجراء واحد من أكثر الاختبارات المعملية السريرية شيوعًا دون سحب الدم؛ يمكن أن يساعد في تقليل الحاجة إلى زيارات العيادات الشخصية ، مما يسهل مراقبة المرضى الذين هم في حالة حرجة.

وقال الدكتور"يونج كيم" في جامعة (بيردو) بالولايات المتحدة "نهجنا الصحي المتنقل الجديد يمهد الطريق للإختبار بجانب السرير أو عن بعد لمستويات الهيموغلوبين في الدم للكشف عن فقر الدم ، وإصابات الكلى الحادة والنزيف ، أو لتقييم اضطرابات الدم مثل فقر الدم المنجلي".

واستخدم الفريق البحثي برنامجًا لتحويل الكاميرا المدمجة للهاتف الذكي إلى جهاز تصوير فائق الطيفية يقيس مستويات الهيموجلوبين بشكل موثوق دون الحاجة إلى أي تعديلات أو ملحقات للأجهزة.

وأظهر اختبار سريري تجريبي مع متطوعين أن أخطاء التنبؤ لتقنية الهواتف الذكية كانت في حدود 5 إلى 10 في المائة من تلك التي تم قياسها بواسطة دم المختبر السريري .. فقد أنشأ الباحثون نسخة صحية متنقلة من هذا التحليل باستخدام نهج يعرف باسم التحليل الطيفي فائق الدقة .. تستخدم هذه التقنية برنامجًا لتحويل الصور المكتسبة باستخدام أنظمة منخفضة الدقة تقريبًا مثل كاميرا الهاتف الذكي إلى إشارات طيفية رقمية عالية الدقة. اختار فريق البحث الجفن الداخلي كموقع للاستشعار لأن الأوعية الدموية الدقيقة مرئية بسهولة هناك ؛ من السهل الوصول إليها ولها احمرار موحد نسبيًا.



لإجراء قياس الهيموجلوبين في الدم باستخدام التقنية الجديدة ، يقوم المريض بسحب الجفن الداخلي لكشف الأوعية الدموية الصغيرة تحته. ثم يستخدم أخصائي الرعاية الصحية أو الشخص المدرب تطبيق الهاتف الذكي الذي طوره الباحثون لالتقاط صور للجفون.

كما يتم تطبيق "خوارزمية" فائقة الدقة الطيفية لإستخراج المعلومات الطيفية التفصيلية من صور الكاميرا ثم خوارزمية حسابية أخرى تحدد محتوى الهيموغلوبين في الدم عن طريق الكشف عن خصائصه الطيفية الفريدة .. يتضمن تطبيق الهاتف المحمول العديد من الميزات المصممة لتثبيت جودة صورة الهاتف الذكي ومزامنة مصباح يدوي الهاتف الذكي للحصول على صور متسقة. كما يوفر إرشادات على شكل جفن على الشاشة لضمان أن يحافظ المستخدمون على مسافة متسقة بين كاميرا الهاتف الذكي وجفن المريض.

وبعد الخضوع للاختبارات مع أكثر من 150 متطوعًا ، أظهرت النتائج أن الاختبار الصحي المتنقل يمكن أن يوفر قياسات مماثلة لاختبارات الدم التقليدية. وأشار كيم إلى أن "الجمع بين المستشعرات المدمجة المتوفرة في الهواتف الذكية اليوم مع الأساليب التي تركز على البيانات يمكن أن يسرع وتيرة الابتكار وترجمة الأبحاث في هذا المجال".