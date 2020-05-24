ولاية فيكتوريا الأسترالية تخفف من حدة قيود الإغلاق بسبب كورونا

ذكر تقرير إخباري، اليوم الأحد، أنه من المقرر أن تقوم ثاني أكبر ولاية في أستراليا من حيث التعداد السكاني، بإعادة فتح صالات المعارض والمتاحف، والسماح بتجمعات أكبر في الأماكن المفتوحة في غضون أسبوع، وذلك في الوقت الذي يستمر فيه معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الثبات.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن رئيس حكومة الولاية، دانيال أندروز قوله اليوم الأحد، إنه سيتم إعادة فتح متنزهات التزلج وصالات الألعاب الرياضية والملاعب المفتوحة بدءا من بعد غد الثلاثاء، بينما سيسمح بداية من 31 من مايو لما يصل إلى 20 شخصا بالتجمع داخل أحد المنازل أو خارجه حتى قبل منتصف الليل بقليل.

وإذا ظلت معدلات انتقال الفيروس بين أفراد المجتمع منخفضة، فسيكون هناك المزيد من التخفيف للقيود المفروضة، بداية من 22 من يونيو المقبل، من بينها السماح بتواجد ما يصل إلى 50 شخصا داخل المقاهي والمطاعم، وللمرة الأولى سيتم السماح بفتح دور السينما والمسارح.

وقال أندروز إنه يجب على المواطنين الاستمرار في العمل من المنزل حتى نهاية يونيو على الأقل.

يذكر أن أستراليا أعلنت حتى الساعة التاسعة من مساء أمس السبت، تسجيل 7106 حالات إصابة بفيروس كورونا، بعد اكتشاف 13 حالة جديدة عن اليوم السابق، باالاضافة إلى تسجيل 102 من حالات الوفاة.