القبض على 180 شخصا على الأقل خلال احتجاجات في هونج كونج

أعلنت الشرطة في هونج كونج، أنها ألقت القبض على 180 متظاهرا على الأقل، اليوم الأحد، إثر خروج آلاف الأشخاص إلى الشوارع للإعلان عن تحديهم لخطط بكين بفرض قانون للأمن الوطني.

وذكرت الشرطة عبر فيسبوك أن الاعتقالات جاءت بسبب جرائم تتراوح بين التجمع غير القانوني وغير المصرح به إلى سوء السلوك في أماكن عامة.

وتعرضت عربات الترام وحافلات لأضرار بسبب مواجهات بين المتظاهرين والشرطة، حيث شوهد المتظاهرون وهم يسحبون صناديق القمامة في وسط الشوارع، ويضرمون النار في الأقماع المرورية. كما جرى تحطيم بعض المتاجر.

وصرح الناشط الشهير جوشوا وونج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأنه تم القبض على عضو مجلس النواب المنتخب حديثا سام ييب.

وذكر وونج أنه انضم إلى حشود كبيرة من المتظاهرين لمقاومة ما وصفه بأنه محاولات الشرطة لتحويل هونج كونج إلى نسخة أخرى من إقليمي شينجيانج أو التبت.

وقال وونج: "رغم أنهم لن يسمحوا لنا بتنظيم الاحتجاجات، ما زلنا بحاجة إلى التجمع".

وأضاف: "الآن بداية النهاية والوقت ينفد... يجب على المجتمع الدولي أن يقف إلى جانب هونج كونج".