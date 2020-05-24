الحملة الدولية لمنع الأسلحة النووية تدين الإعلان الأمريكي عن استئناف التجارب النووية

أدانت بياتريس فيهن الحائزة على جائزة نوبل للسلام والمديرة التنفيذية للحملة الدولية لمنع الأسلحة النووية، التقارير الأمريكية التي أفادت باستئناف التجارب النووية.

وقالت - في بيان وزعته في جنيف - إن الأمريكيين لايزالون يموتون من تجارب الأسلحة النووية الأصلية كما أن التجربة سوف تفجر أي فرصة لتجنب سباق تسلح نووى خطير جديد كما ستكمل تآكل الإطار العالمى للحد من هذه الاسلحة ويغرق العالم فى حرب باردة جديدة.

وأوضحت فيهن أن الحل متعدد الأطراف فقط هو الذى يمكنه دعم المعاهدات الثنائية التي يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمزيقها، لافتة إلى أن معاهدة حظر الأسلحة النووية هي الحل.