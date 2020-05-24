وزير الأوقاف: أعرب عن سعادتي بإقامة صلاة العيد بمسجد السيدة نفيسة ومسجد الفتاح العليم

أعرب وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، عن سعادته بإقامة صلاة العيد بمسجد السيدة نفيسة ومسجد الفتاح العليم.

وتابع جمعة في تصريح له قبل صلاة العيد اليوم، «أسأل الله العلي العظيم واسع فضله في رفع الكرب عن العالمين»

وكان قد صرح الدكتور عبد الله حسن عبد القوي المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف أنه سوف يتم نقل شعائر صلاة عيد الفطر المبارك من مسجد (السيدة نفيسة) عبر الإذاعة المصرية والتليفزيون المصري بضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية.

واعتذرت الوزارة للإعلاميين عن عدم تمكننا من استقبال أحد غير فريق عمل البث المرسل من الهيئة الوطنية للإعلام فقط لا غير ، حفاظًا على سلامة الجميع .

ويقيم صلاة العيد من مسجد السيدة نفيسة، صباح اليوم، الشيخ يسري عزام، أحد أئمة وزارة الأوقاف.