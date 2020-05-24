يسرا عن تطبيق الإجراءات الاحترازية لكورونا: ببخهم كلهم في البيت وأولهم جوزي

قالت الفنانة يسرا إنها تحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» داخل المنزل، معقبة: «ببخهم كلهم في البيت وأولهم جوزي».

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء الأحد، أن العالم والعيد مختلف وسيختلف ما بعد أزمة كورونا المستجد، مشيرة إلى أهمية التفاؤل وامتلاك الطاقة لمواجهة الصعاب.

وشددت على أهمية النظافة وعدم الاستهتار بأزمة «كوفيد - 19»، موضحة أن أعداد الإصابات بالفيروس تزداد على المستوى المحلي والعالمي، إضافة إلى أن بعض الأفراد من الدائرة المحيطة بها أصيبوا بالفيروس.

وتوجهت بالتهنئة للشعب المصري والأمة العربية بمناسبة عيد الفطر، متوجهة برسالة لهم: «بالوعي والصبر سنعبر المحنة والدعاء لربنا، ادعوا واعملوا اللي عليكم وسيبوا الباقي على ربنا».