الصومال: 5 قتلى و20 جريحا بانفجار استهدف احتفالا بعيد الفطر في بيداوا

أفادت «سكاي نيوز عربية» بمقتل خمسة أشخاص و20 جريحًا بانفجار استهدف احتفالًا بعيد الفطر في بيداوا، وذلك في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأحد، دون الإشارة لأي تفاصيل أخرى.