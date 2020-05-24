الصومال: 5 قتلى و20 جريحا بانفجار استهدف احتفالا بعيد الفطر في بيداوا

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أفادت «سكاي نيوز عربية» بمقتل خمسة أشخاص و20 جريحًا بانفجار استهدف احتفالًا بعيد الفطر في بيداوا، وذلك في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأحد، دون الإشارة لأي تفاصيل أخرى.