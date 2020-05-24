 الصومال: 5 قتلى و20 جريحا بانفجار استهدف احتفالا بعيد الفطر في بيداوا - بوابة الشروق
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الصومال: 5 قتلى و20 جريحا بانفجار استهدف احتفالا بعيد الفطر في بيداوا

هديل هلال
نشر فى : الأحد 24 مايو 2020 - 6:25 م | آخر تحديث : الأحد 24 مايو 2020 - 6:28 م

أفادت «سكاي نيوز عربية» بمقتل خمسة أشخاص و20 جريحًا بانفجار استهدف احتفالًا بعيد الفطر في بيداوا، وذلك في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأحد، دون الإشارة لأي تفاصيل أخرى.

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