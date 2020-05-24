حسان عقاد سوري يعيش في بريطانيا قرر خلال أزمة كورونا ترك الإخراج والتصوير ليتجه إلى العمل في القطاع الطبي البريطاني كعامل نظافة في مستشفى سانت بارثولوميو في لندن>

يوم الأربعاء الماضي خرج حسان في فيديو على منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» لإيصال رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بأنه يجب تغيير قرار رئيس الوزراء الذي يستثني عمال الخدمات بالمستشفيات غير البريطانيين من إقامة دائمة لعائلات في حال الوفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد ساعات من صدوره.

وقال حسان في الفيديو: «أوجه رسالة إلى رئيس الوزراء.. شعرت بالصدمة عندما اكتشفت أن قرار الحكومة الذي استثناني أنا وزملائي الذين يعملون كعمال خدمات في النظافة والرعاية الاجتماعية، وهم جميعا ممن يعملون بأجر أدنى من القرار.. أرجوا أن تصلك رسالتي وأن تعيد النظر في القرار».

وتفاعل المدونون البريطانيون مع فيديو حسان حتى أصبح خلال 24 ساعة حديث الشارع البريطاني؛ وتناولت بعض الصحف والمواقع الإخبارية؛ ما أجبر الحكومة على التخلي عن هذا الاستثناء وتعديل قرار رئيس الوزراء رسميا لمنح امتيازات لعمال الخدمات كما كل الطاقم الطبي الذي يواجهون فيروس جائحة كورونا المستجد.

وأعلنت وزيرة داخلية بريطانيا، بريتي باتيل، أن قانون حماية عائلات العمال الأجانب سيشمل الوظائف ذات الأجر المنخفض، مثل عمال النظافة.

كان حسان قد غير في بداية انتشار فيروس كورونا في بريطانيا مهنته وترك حياته وأسرته واتجه إلى مستشفى بريطاني للعمل به كعامل نظافة معتبرا الأمر رد للجميل لاحتضان بريطانيا له خلال الحرب التي تدمر بلاده منذ سنوات، وقال في فيديو: «لقد كانت بريطانيا موطنا لي منذ أربع سنوات.. رحب بي الناس في هذا البلد بأذرع مفتوحة، ومنذ أن تفشى الوباء لم أستطع النوم وكنت أفكر كيف أرد الجميل».