يشعر الكثيرون بالانتفاخ وعدم الارتياح وكبر حجم البطن في اليوم الأول للعيد؛ لأنه يلي انتهاء الصيام ويقبل فيه البعض على تناول أطعمة ثقيلة، بجانب مأكولات العيد مثل الكعك والبسكويت، ولهذا يجب الحذر والحرص على معرفة الأطعمة الصحية التي يجب تناولها، وفقًا لموقع "لايف سترونج" الخاص بالتغذية الصحية.

وحددت موسسة التغذية البريطانية بعض الأطعمة المفيدة للجسم في اليوم الأول من كسر الصيام للحفاظ على المعدة، وهي ما يلي:

• المشروبات

يحتاج الجسم إلى مشروبات مغذية وخفيفة في اليوم الأول من العيد، وأفضل ما يمكن تناوله هو العصائر التي تحتوي على النحاس والمنجنيز والبوتاسيوم والألياف، وتوجد هذه المكونات في مشروب الفاكهة الطبيعية والحليب.

كما يجب شرب كمية جيدة من الماء؛ لأنه يساعد المعدة على الهضم، مع تجنب المشروبات الغنية بالسكر.

• أطعمة مجففة

الفاكهة المجففة مفيدة أيضًا بعد كسر الصيام، كما أنها تمد الجسم بالكربوهيدرات المغذية والألياف والسكر الصحي.

ومن أفضل الأطعمة المجففة التي يمكن تناولها هي المشمش المجفف والزبيب.

• الشوربة

الشوربة بجميع أنواعها مغذية وهامة للجسم بعد رمضان؛ لأنها تمنحه البروتين والكربوهيدرات، إضافة إلى الترطيب بعد فقدان جزء من رطوبة الجسم بسبب الصيام ودرجات الحرارة المرتفعة.

• أطباق صحية

من الأفضل الابتعاد عن الأطعمة سريعة التحضير حتى لو تم قليها منزليًا، بجانب المخبوزات؛ لأنها ليست سهلة في الهضم، والاتجاه لتناول الجبن والدجاج المسلوق واللحم المشوي والخضروات والفاكهة والبيض.