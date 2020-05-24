وزير الصحة الألماني يتفق مع ترامب بحاجة منظمة الصحة العالمية للإصلاح

أقر وزير الصحة الألماني ينس شبان في مقابلة بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يكن مخطئا في إصراره على ضرورة إجراء إصلاحات بمنظمة الصحة العالمية، لكنه حذر من أنه يجب الانتظار إلى حين زوال الجائحة قبل الإقدام على مثل هذه الخطوات.

وقال شبان، في مقابلة أجراها اليوم الأحد مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" إن ترامب، الذي هدد بسحب تمويل المنظمة بشكل دائم ما لم تجر إصلاحات، له وجهة نظر".

وذكر أننا "يجب أن نحدد على وجه الدقة المكان الذي تذهب إليه الأموال"، مضيفا أن الإصلاحات يجب أن تستهدف "الحوكمة والمساءلة".

غير أنه قال إن تلك المناقشات يجب آلا تتم قبل زوال الجائحة.

وقال إنه "في خضم أزمة، عندما تقوم بإخماد نيران، فإنك لا تستطيع التحدث عن إصلاح فرقة الإطفاء". وأضاف شبان أنه سيشعر "بالأسف الشديد" في أن يرى الولايات المتحدة ترحل من المنظمة.

ويتم ترديد اسم شبان (40 عاما) في مناقشات عن الخلفاء المحتملين للمستشارة أنجيلا ميركل . ويسعى إلى تعزيز التأييد بين محافظين في الحزب عبر انتقاد موقف ميركل الليبرالي حيال اللاجئين والدعوة لاتخاذ موقف أكثر صرامة حيال الهجرة.

وفي الأسبوع الماضي، قال ترامب إنه سيسحب مساهمة الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية، التي قال إنها تتراوح بين 400 إلى 500 مليون دولار في السنة، ما لم تجر المنظمة إصلاحات في غضون 30 يوما.