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مصادر: استقالة سفير أمريكا في برلين من منصبه خلال الأسابيع المقبلة

د ب أ
نشر فى : الأحد 24 مايو 2020 - 10:41 ص | آخر تحديث : الأحد 24 مايو 2020 - 10:41 ص

يعتزم ريتشارد جرينيل، سفير أمريكا لدى ألمانيا، الاستقالة من منصبه خلال الأسابيع المقبلة، وفقا لما كشفته مصادر لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ".

وتأتي استقالة جرينيل، الذي يبلغ من العمر 53 عامًا، قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل، ويرجح أن يتولى مهامه روبن كوينفيل، وهو نائبه منذ يوليو 2018 المنصب خلفا له.

وسلم جرينيل منصبه كقائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية بالوكالة في واشنطن يوم الخميس الماضي، بعدما صادق مجلس الشيوخ على تعيين عضو الكونجرس الجمهوري جون راتكليف في منصب مدير الاستخبارات في إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وكان من المتوقع أن يعود جرينيل إلى برلين بمجرد تعيين مدير جديد للاستخبارات الوطنية، والموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ.

وقال جرينيل في فبراير الماضي إنه يريد البقاء في منصب سفير بلاده لدى ألمانيا، ولكن بعد أسبوعين، ذكرت مجلة "ذا ديلي واير" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني أن ترامب قال إنه كشف للبيت الأبيض عن نيته الاستقالة.

ومع ذلك، لم يصدر أي تأكيد رسمي من البيت الأبيض أو السفارة في برلين في هذا الصدد.

ولا تزال البعثة الأمريكية في برلين تلتزم الصمت بشأن خطط جرينيل المستقبلية، وقالت، بعد مصادقة مجلس الشيوخ على تعيين راتكليف، إن السفير يمثل سياسة واشنطن في ألمانيا، حتى أثناء توليه منصب مدير الاستخبارات بالإنابة.

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