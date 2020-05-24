تحالف ميركل ينتقد صرف الشركات أرباحا مع حصولها على دعم تخفيض الدوام

انتقد رالف برينكهاوس، زعيم الكتلة البرلمانية لتحالف المستشارة آنجيلا ميركل المسيحي، قيام شركات بصرف أرباح لمساهميها في الوقت الذي استفادت فيه من دعم تخفيض أوقات الدوام للعاملين بها في ظل جائحة كورونا.

وفي تصريحات مع صحيفة "فرانكفورتر الجماينه زونتاجس تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قال برينكهاوس: "اعتبر هذا إشارة خاطئة".

وأضاف برينكهاوس: "استفاد المساهمون في إبقاء مجتمع التضامن على قيمة الشركات بأمواله، فإذا حصلوا على أرباح إضافة إلى ذلك، فإن هذا أمر غير عادل بالنسبة لدافعي الضرائب وللعاملين أيضا".

جدير بالذكر أن شركة "بي إم دبليو" لصناعة السيارات تعد مثلا للشركات التي استفادت من الأموال المخصصة لدعم الشركات بسبب تخفيض أوقات الدوام، وقامت في نفس الوقت بصرف أرباح للمساهمين.