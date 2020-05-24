أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به قد بلغ 42ر5 مليون حالة حتى الساعة 10:30 بتوقيت جرينتش من صباح اليوم الاحد.

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر" الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد المتعافين قد ارتفع أيضا إلى 25ر2 مليون، وأشارت إلى أن عدد الوفيات قد اقترب من 345 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات البرازيل وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وتركيا وإيران والهند وبيرو وكندا والصين.

وقد تجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة 6ر1 مليون إصابة، إلى جانب أكثر من 98 ألف وفاة. وسجلت البرازيل نحو 350 ألف إصابة وأكثر من 22 ألف وفاة. وسجلت روسيا نحو 345 ألف إصابة وأكثر من 3500 وفاة. وسجلت أسبانيا أكثر من 282 ألف إصابة وأكثر من 28 ألف وفاة.

وسجلت المملكة المتحدة أكثر من 257 ألف إصابة وأكثر من 36 ألف وفاة. أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفا و974 إصابة و4634 وفاة.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.