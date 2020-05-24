بريطانيا: عودة المدارس جزئيا ابتداء من الأسبوع المقبل

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن خطة عودة المدارس الابتدائية في المملكة المتحدة لفتح أبوابها جزئيا اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل، رغم معارضة من قبل المعلمين والنقابات العمالية.

وقال جونسون في تصريحات أوردتها قناة " سكاي نيوز" مساء اليوم الأحد، إن العودة إلى مقاعد الدراسة ستقتصر في المرحلة الأولى على التلامذة الذين تتراوح أعمارهم بين أربع وست سنوات، وبين عشر سنوات و11 سنة.

وأكد جونسون أن الإرادة الجماعية ساهمت في مواجهة تفشي كورونا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن البلاد ستنتقل إلى المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات الإغلاق.

وتشمل المرحلة الثانية من تخفيف القوانين لعودة المدارس لتفتح أبوابها أمام الطلبة، مع الإبقاء على الالتزام بتعليمات التباعد الاجتماعي.