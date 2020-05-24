رونالدو يحيي ذكرى تتويجه مع ريال مدريد بلقب دوري الأبطال «العاشرة»

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أحيا البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، ذكرى تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد عام 2014.

ولعب رونالدو في صفوف الملكي لمدة 9 سنوات، في الفترة من 2009 إلى 2018، وتوج بـ4 ألقاب دوري أبطال أوروبا.

وكان لقب دوري الأبطال الأول لرونالدو مع الملكي في مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، بفوز ريال مدريد على جاره أتليتكو بأربعة أهداف مقابل هدف.

ونشر الدون البرتغالي عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام"، صورة من تتويج ريال مدريد باللقب العاشر لدوري أبطال أوروبا.

وغادر رونالدو الملكي في صيف 2018 منضما إلى يوفنتوس الإيطالي، في صفقة قدرت بنحو 100 مليون يورو.

يُذكر أن البرتغالي هو الهداف التاريخي لريال مدريد برصيد 450 هدفا، سجلهم في 438 مباراة بمختلف المسابقات.