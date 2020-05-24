أوقاف جنوب سيناء: جميع المساجد التزمت بالتعليمات ولم نرصد تجاوزات من المواطنين

سادت حالة من الهدوء في محيط جميع مساجد محافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، خلال صلاة عيد الفطر المبارك.

وقال الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، إن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية، لم تتلقِ أي تجاوزات بجميع الإدارات في جميع مدن المحافظة، والتزم جميع المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الأوقاف للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أنه جرى التنسيق مع مديرية الأمن بتكثيف الحملات المرورية على أماكن إقامة ساحات صلاة العيد التي كانت يجرى فيها صلاة الأعياد قبل جائحة كورونا، للتأكد من خلوها، والتصدي للمواطنين في حالة التجمع لإقامة صلاة عيد الفطر، ولم تسفر هذه الحملات عن أي تجاوزات.

وأكد وكيل الوزارة، أن جميع الأئمة تواجدت في المساجد بداية من فجر اليوم، وجرى إذاعة القرآن الكريم، ونقل تكبيرات العيد عبر مكبرات الصوت بالمساجد، والتزم الجميع بجميع التعليمات الوزارية.