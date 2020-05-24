مصدر بـ«التموين»: 70% من المخابز تعمل بكامل طاقتها بأول أيام عيد الفطر

.. تعديل مواعيد العمل لتبدأ من 5 صباحا وحتى 5 مساء.. والمخابز لا يسرى عليها قرار حظر التجوال

قال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن أكثر من 70% من المخابز الخاصة بإنتاج الخبز المدعم للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية، تعمل بكامل طاقتها بأول أيام عيد الفكر المبارك، وفقا لمواعيد عمل فترة ما قبل شهر رمضان، لتصبح من 5 صباحا وحتى 5 مساء، وبعضها يستمر حتى الساعة 9 مساء، خاصة وأن المخابز لا يسرى عليها قرار حظر التجوال؛ لاستمرار عملية صرف حصص دعم أصحاب البطاقات من الخبز وفقا لعدد الأفراد المقيدين على كل بطاقة.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"الشروق"، أن الوزارة أمنت احتياجات المخابز من الدقيق، من خلال تحديد كميات الدقيق المخصصة للمخابز عن أيام 22 و23 و24 من شهر مايو الجاري وفقا لمتوسط المبيعات اليومية لآخر أيام عمل المخابز، لتقوم المطاحن بصرف كميات الدقيق التمويني 82%، للعمل خلال فترة أيام عيد الفطر المبارك إضافة إلى توفير رصيد استراتيجي من الدقيق لكل مخبز بما يعادل حصة يومين إضافيين، ليصبح رصيد كل مخبز يكفى لمدة 5 أيام قبل بداية عيد الفطر.

وذكر أن هناك متابعة مستمرة من جانب لجان العمل بالمحافظات بالتنسيق مع غرفة العمل المركزية بالوزارة، كما تعمل الحملات التموينية على المرور والتفتيش على المخابز التي تعمل والمقدرة نسبتهم بأكثر من 70% من إجمالي المخابز على مستوى كافة محافظات الجمهورية، لضمان قيام أصحابها أو المسئولين عنها بإنتاج الخبز للمواطنين بالمواصفات والأوزان والأسعار القانونية المقررة.

ولفت إلى التأكد من توفير المطاحن بالقطاعين العام والخاص الدقيق استخراج 82% للمخابز والمستودعات على كافة محافظات الجمهورية بصفة منتظمة قبل بداية عيد الفطر المبارك، وإلى تكليف عدد من الحملات التموينية اليومية لمتابعة استقرار الحالة التموينية والمتابعة والرقابة على توافر رغيف الخبز البلدي المدعم بالمخابز البلدية خلال كافة أيام عيد الفطر المبارك.