مفتي لبنان يطالب الحكومة بوقف نزيف انهيار العملة الوطنية

طالب مفتى لبنان، الشيخ عبداللطيف دريان، الحكومة اللبنانية اليوم الأحد بالإسراع باتخاذ إجراءات حازمة، ووقف نزيف انهيار العملة الوطنية.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية اليوم عن دريان قوله في خطبة عيد الفطر: "هذا أمر خطير، لأن الناس ضاقوا ذرعا، فلا هم قادرون على تأمين لقمة عيشهم بكرامة، ولا هم قادرون على الحصول على مدخراتهم متى يشاؤون، ولا هم مطمئنون إلى أنها مصانة، وأنها ستعود إليهم ولو بعد حين".

وأضاف: "نعيش مرحلة صعبة ومقلقة من تاريخ لبنان، الذي عانى حروبا عبثية، ويعاني اليوم أزمة سياسية واقتصادية ومعيشية، أقسى من الحروب التي مررنا بها، هذه الحروب المستجدة، نشعر بدقتها وخطورتها، وكلنا مسؤولون ومؤتمنون، ولا يمكن لأحد أن يعفي نفسه من المسؤولية أو الأمانة، ولكن لن نفقد الأمل".

وتابع: "نحن لا نقبل الإخلال بالدستور، ولا تهميش رئاسة الحكومة أو اللمس بصلاحيات رئيس الحكومة، ليس لأن في ذلك تجاهلا لتراتبية المؤسسات الدستورية، وحقوق طائفة من مكونات لبنان الرئيسية فقط، بل لأن الإخلال بالدستور، يصنع أزمة سياسية، تقع في أصل الانهيار الكبير الذي يعانيه لبنان".

وشدد على أن لبنان كان دائما رائدا في مجال العيش الإسلامي-المسيحي، ومجال الحوار والتعاون من أجل السلام والأمن والعيش الواحد بين أبنائه.

وأكد أن "لبنان، هو أحوج ما يكون إلى الكلمة الطيبة التي تبني ولا تهدم، وتجمع ولا تفرق، وتؤلف ولا تشتتت، وتوحد ولا تقسم"، قائلا "علينا أن نتعلم من أخطائنا، وأن نعتبر مما حصل معنا كي لا يتكرر المشهد، وتطول المأساة".