العودة لوديان ونجوع الصحراء فى مطروح بعيدًا عن إجراءات الحظر

مع تطبيق قرارات الحظر مع بداية الأسبوع الحالى لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والتى تتضمن غلق الشواطئ والحدائق العامة ومدن الملاهى، فلم يعد أمام أبناء محافظة مطروح وخاصة أبناء القبائل سوى الهروب إلى عمق الصحراء، حيث العودة إلى حياة البادية فى النجوع والوديان للاستمتاع بإجازة عيد الفطر.

يقول الباحث التراثى إبراهيم الزوام إن النجوع والوديان فى الظهير الصحراوى للمدن هى المعقل الرئيسى والمقر للقاءات الكبرى لكل قبيلة والعودة بالذكريات لعهد الأجداد، مضيفا: «لم نكن نعرف الكعك والحلويات التى نراها الآن، وكنا نقوم بتناول وجبة العيش المقطع بالحليب والدشيشة بالشعير والرُّب المصنع من التمر بدلا من العسل».

ويضيف الزوام أن إجازة هذا العيد المصحوبة بإجراءات منع انتشار وباء كورونا من المؤكد ستعيد مرة أخرى التراث؛ للبعد عن المدينة وزحامها وقواعد الحظر التى تمنع الحركة ثلثى وقت اليوم تقريبا.

أما عبدالله الصنقرى من أهالى مدينة الضبعة فيقول إنه قرر هو وأسرته مغادرة المدينة تماما خلال إجازة العيد والذهاب إلى النجع فى الصحراء للاستمتاع بالخلاء فى الوديان، «حيث نقضى الوقت فى سباقات الخيل ورعى الأغنام والتريض مع الأبناء بعيدا عن قيود وضوابط المدينة».

وكانت محافظة مطروح قد قامت بالتنبيه على جميع القرى السياحية بالساحل الشمالى

بعدم السماح بأى تجمعات، والالتزام داخل الوحدات فى أثناء فترة الحظر وغلق الشواطئ الخاصة والعامة تماما طول اليوم.

كذلك الحرص على التباعد وعدم السماح بإقامة أى مظاهر للاحتفال بعيد الفطر المبارك بالحدائق أو الشواطئ أو القرى السياحية والمرور الدورى عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم حيال المخالفين بالتنسيق مع عناصر الشرطة، والتنبيه على أصحاب القرى السياحية بعدم استخدام الشواطئ أو إقامة أى حفلات جماعية خلال فترة عيد الفطر المبارك.