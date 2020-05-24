اكتشاف 14 إصابة جديدة بكورونا في طوكيو

ذكر تقرير إخباري، أنه قد تم تأكيد اكتشاف 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الأحد في طوكيو، بحسب ما ذكرته حكومة العاصمة.

وذكرت وكالة أنباء "جي جي برس" اليابانية أن العدد اليومي للإصابات في العاصمة اليابانية قد تجاوز الـ10 حالات للمرة الاولى منذ ثلاثة أيام، وذلك بعد أن ظل أقل من خمس حالات ليومين على التوالي.

وفي مقاطعة أوساكا في غرب اليابان، لم يتم تسجيل أي إصابات جديدة لليوم الثاني على التوالي، وذلك لأول مرة منذ الاول من مارس.

وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد أعلن مطلع أبريل الماضي فرض حالة الطوارئ لمدة شهر في سبع مقاطعات مثل طوكيو وأوساكا، وطالب السكان، ولم يأمرهم، بالابتعاد عن الخروج غير الضروري لتجنب نشر فيروس كورونا.

وجرى تمديد حالة الطوارئ بعد أسبوع ليشمل جميع أنحاء البلاد. وبعد ذلك جرى تمديدها حتى نهاية مايو الجاري.

وقد سجلت اليابان حتى الآن أكثر من 17 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، بينها 712 حالة كانت على متن سفينة "دايموند برينسيس" التي خضعت للحجر الصحي بالقرب من طوكيو في فبراير الماضي، بالاضافة إلى أكثر من 800 حالة وفاة.