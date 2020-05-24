 قطر تسجل 1501 حالة إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يتجاوز 43 ألفا - بوابة الشروق
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قطر تسجل 1501 حالة إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يتجاوز 43 ألفا

هدى أمين
نشر فى : الأحد 24 مايو 2020 - 3:30 م | آخر تحديث : الأحد 24 مايو 2020 - 3:30 م

أعلنت ‏وزارة الصحة العامة القطرية، تسجيل 1501 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وحالتي وفاة.

وأضافت الوزارة، في حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، مساء الأحد، أنه تم تسجيل تعافي 657 من المصابين بالفيروس وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في قطر إلى 9170 حالة.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في قطر إلى أكثر من 43 ألف حالة، فيما وصلت أعداد الوفيات إلى 23.

وتخطى العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، حول العالم خمسة ملايين و400 ألف حالة، فيما وصلت أعداد الوفيات إلى أكثر من 300 ألف.

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