مسؤول صيني: رفع مستوى الديون أمر ضروري ويمكن تحقيقه

قال مسؤول بأكبر وكالة تخطيط اقتصادي بالصين إن خطط بكين لرفع مستوى ديونها لتحفيز الطلب ومواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا ضرورية ويمكن تحقيقها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كونج ليانج، المسؤول باللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح القول إن خطة الحكومة لزيادة نسبة العجز النقدي وبيع سندات حكومية لمواجهة فيروس كورونا تعد بمثابة " إجراءات خاصة" ردا على المناخ غير المسبوق ونطاق الاقراض الذي يأخذ في الاعتبار التداعيات الاقتصادية والحاجة للسيطرة على المخاطر المتعلقة بالديون.

وأضاف في مؤتمر صحفي"مستوى الدين الملائم يمكن أن يساعد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، موضحا" التنمية الصحيحة يمكن أن تساعد في السيطرة على مستوى الديون".

وأشار إلى أن معدل الدين الحكومي بلغ 5ر38% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2019، وهو مازال منخفضا نسبيا على المستوى العالمى.

وقال "علينا أن نواجه الحقائق، ونرفع مستوى الدين كلما كان ذلك ملائما".

وكانت الصين قد تعهدت بزيادة الاقراض الحكومي هذا العام وتوسيع الطلب المحلي في ظل انخفاض الدخل وتباطؤ النمو الاقتصادي لأدنى مستوى منذ عقود.

وكان رئيس وزراء الصيني لى كه تشيانج قد تعهد بأن تصل نسبة العجز النقدي أكثر من 6ر3% من إجمالي الناتج المحلي ليسجل اعلى معدل منذ عقد كامل على الأقل.