وصول أول ناقلة نفط إيرانية إلى فنزويلا

أعلن مسؤولون إيرانيون في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، وصول أول ناقلة من بين 5 ناقلات نفط إيرانية في طريقها إلى فنزويلا، وسط توتر بشأن احتمال قيام الولايات المتحدة بمحاولة وقف عمليات التسليم.

وقالت السفارة الإيرانية في فنزويلا عبر موقع تويتر: "وصلت أول ناقلة إيرانية إلى سواحل فنزويلا. شكرا للقوات المسلحة البوليفارية الوطنية لفنزويلا على مرافقتها".

وحذر الرئيس الإيراني حسن روحاني، الولايات المتحدة، يوم السبت، من شن هجمات على ناقلات بلاده أثناء مرورها عبر البحر الكاريبي في طريقها إلى فنزويلا.

وقال روحاني في محادثة هاتفية مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني: "إذا أقدم الأمريكيون على افتعال مشاكل لناقلاتنا النفطية في البحر الكاريبي، فسوف نفتعل لهم مشاكل أيضًا".

وشدد روحاني على أن إيران لا تريد صراعا جديدا مع الولايات المتحدة، لكنها تحتفظ بحق الدفاع عن مصالحها.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية صارمة على كل من إيران وفنزويلا ويمكن أن تقرر إرسال قواتها البحرية لمنع الناقلات من الوصول إلى وجهتها.