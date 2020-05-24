ترامب يتوجه إلى نادي الجولف لأول مرة منذ إغلاق كورونا

توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نادي الجولف لأول مرة منذ أكثر من شهرين، ليمارس الرياضة المحببة له ويظهر في الوقت نفسه كيف يمكن أن تعود الحياة لطبيعتها بعد أوامر البقاء في المنازل التي تم اتخاذها للسيطرة على تفشي فيروس كورونا.

ووصل الرئيس الأمريكي إلى نادي ترامب الوطني للجولف في فيرجينيا الساعة 10:30 بالتوقيت المحلي اليوم السبت، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت المرة الأخيرة التي ذهب فيها ترامب إلى نادي للجولف في 8 مارس في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا.

يشار إلى أن الولايات المتحدة سجلت حتى الآن أكثر من 1.6 مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وأكثر من 96 ألف وفاة، وفق بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية .