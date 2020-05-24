الرئيس الأفغاني يعجل بإطلاق سراح سجناء طالبان

قال الرئيس الأفغاني أشرف غني في رسالته بمناسبة عيد الفطر، اليوم الأحد، إن الحكومة الأفغانية تعتزم التعجيل بالإفراج عن سجناء جماعة طالبان لديها.

وقال المتحدث باسمه إنه "كبادرة على حسن النية" استجابة لإعلان طالبان عن وقف لإطلاق النار خلال عطلة العيد، أمر غني بالإفراج عن ما يصل إلى ألفي سجين.

كانت الحكومة الأفغانية قد أوقفت الإفراج عن مسلحي طالبان في أوائل مايو بعد إطلاق سراح ألف سجين منهم.

وفي كلمة بالقصر الرئاسي، قال غني إنه يجب على طالبان أيضا الإفراج، في أقرب وقت ممكن، عن جميع السجناء لديها من قوات الأمن الأفغانية.

وكان الإفراج عن حوالي 5 آلاف سجين من طالبان جزءا من الاتفاق الذي أبرمته الجماعة مع الولايات المتحدة في الدوحة في فبراير، وأيضا كان ذلك شرطا مسبقا وضعه المسلحون للانضمام إلى محادثات السلام في أفغانستان.

وصدرت إيماءة إيجابية أمس السبت عندما أعلنت طالبان وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام مع نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر.

وأشاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بإعلان وقف إطلاق النار على تويتر اليوم الأحد. ووصفه بأنه "فرصة هائلة" للأفغان للتحرك نحو مفاوضات أفغانية - أفغانية.

كما رحب غني بالدعوة وأصدر تعليمات للجيش الأفغاني بالالتزام بوقف إطلاق النار. ومع ذلك، غرد على "تويتر" بأن القوات المسلحة الأفغانية يجب أن تدافع عن نفسها إذا ما تعرضت لهجوم.

وفي ولاية لغمان شرقي البلاد، قتل أربعة مدنيين في إطلاق قذيفة هاون اليوم الأحد، وفقا لمصادر حكومية.

ولدى طالبان وجود قوي في الكثير من أجزاء المنطقة، وشنت عددا من الهجمات الدامية على قوات أفغانية هناك في الأسابيع القليلة الماضية.

وكانت طالبان دعت إلى وقف إطلاق نار مماثل قبل عامين خلال شهر رمضان، وهو ما أدى إلى مشاهد متعددة للقاءات ودية بين عناصر الجماعة وبين قوات الدفاع في الشوارع.

وكان ذلك هو أول وقف لإطلاق النار في البلاد منذ 17 عاما.