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ارتفاع الإصابات بكورونا باليمن إلى 226 بينها 43 حالة وفاة

أرشيفية
أرشيفية
صنعاء - (د ب أ)
نشر فى : الأحد 24 مايو 2020 - 11:53 م | آخر تحديث : الأحد 24 مايو 2020 - 11:53 م

ارتفع عدد الاصابات المعلنة في اليمن بفيروس كورونا، إلى 226 حالة، بينها 43 حالة وفاة.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، التابعة للحكومة الشرعية، في نشرتها اليومية اليوم السبت، إنها سجلت 10 إصابات جديدة خلال الساعات الماضية، بينها حالتا وفاة.

وأفادت بأنه بهذه الحالات الجديدة ارتفع إجمالي الحالات إلى 222 حالة بينها 42 حالة وفاة و10 تعافي في الاراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

كانت جماعة الحوثي قد أعلنت رسميا خلال الأيام الماضية رصد أربع حالات مصابة بكورونا في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بينها حالة وفاة، وحالتا تعافي.

وبهذا يصل عدد حالات الإصابة بكورونا في اليمن اجمع إلى 226 حالة، بينها 43 حالة وفاة، و12 حالة تعافي.

ويتهم مسؤولون في الحكومة الشرعية، و منظمات دولية، جماعة أنصار الله الحوثية بالتكتم على تفشي كورونا في مناطق سيطرتهم، وهو ما تنفيه الجماعة.

وسجلت اليمن أول حالة مؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا في محافظة حضرموت شرقي البلاد، في العاشر من أبريل الماضي.

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