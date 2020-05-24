جامعة المنوفية تهنئ العائدين من الخارج وتهديهم كعك العيد ولعب للأطفال

وجه الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، التهنئة لفوج العائدين من الخارج بمناسبة عيد الفطر المبارك، والذي يضم 280 مواطنًا ومواطنة، وتم استقبالهم وتسكينهم بمدينة الأمل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإعادة المصريين العالقين بالخارج، ووضعهم في الحجر الصحى ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وحرص رئيس الجامعة على مشاركة الفوج الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وتوفير مظاهر الاحتفال من كحك العيد، ولعب للأطفال لإدخال البهجة والسرور عليهم، متمنيًا لهم عيدًا سعيدًا، وإقامة مريحة بالمدينة لحين انتهاء فترة الحجر والصحي، وأن يخرج الجميع دون أي إصابات.

وأكد تواجد فريق العمل بالمدينة الجامعية لتوفير كل احتياجات الفوج وتلبية متطلباتهم، وتواجد الفريق الطبي على مدار 24 ساعة لمتابعة أي حالات طارئة.