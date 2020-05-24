يستضيف الإعلامي رامي رضوان، اليوم الأحد، في برنامج مساء دي إم سي، أبطال مسلسل البرنس، وذلك في تمام الساعه التاسعة مساء، على شاشة Dmc .

ويستعرض صناع مسلسل البرنس تجربتهم، وأهم الكواليس والمفاجآت، وذلك بعدما أثار المسلسل الجدل و احتل الترند طوال شهر رمضان، و التهديدات التي تلقاها أبطال العمل من الجمهور بالإنتقام منهم، وذلك بعد أن أطلق عليهم "أشر عائلة في تاريخ الدراما".

ويظهر في الحلقة الخاصة، التي تحمل مفاجآت كبيرة، مع الإعلامي رامي رضوان، المخرج محمد سامى و الفنان أحمد زاهر وإدوارد ومحمد علاء و رحاب الجمل و أحمد فهيم وريم سامى وأحمد داش.