يستضيف الإعلامي رامي رضوان، اليوم الأحد، في برنامج مساء دي إم سي، أبطال مسلسل البرنس، وذلك في تمام الساعه التاسعة مساء، على شاشة Dmc .
ويستعرض صناع مسلسل البرنس تجربتهم، وأهم الكواليس والمفاجآت، وذلك بعدما أثار المسلسل الجدل و احتل الترند طوال شهر رمضان، و التهديدات التي تلقاها أبطال العمل من الجمهور بالإنتقام منهم، وذلك بعد أن أطلق عليهم "أشر عائلة في تاريخ الدراما".
ويظهر في الحلقة الخاصة، التي تحمل مفاجآت كبيرة، مع الإعلامي رامي رضوان، المخرج محمد سامى و الفنان أحمد زاهر وإدوارد ومحمد علاء و رحاب الجمل و أحمد فهيم وريم سامى وأحمد داش.