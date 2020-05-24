رئيس الزمالك: لن نخطف أزارو من الأهلي

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، موقف النادي من الصفقات الجديدة خلال الفترة المقبلة، كما تطرق للحديث عن ملف المعارين والراحلين عن النادي

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الزمالك»: «أزارو ينتقل إلى الزمالك؟ اللاعب مرتبط بعقد مع الأهلي بالعقل والمنطق، كيف سنتحدث معه، اللاعب لديه عقد، هل سنخطفه؟ بالتأكيد لا».

وأضاف: «لم ندخل مفاوضات أيضا مع حسام عاشور، وأطالب كل اللاعبين بعدم الزج باسم الزمالك في أي مفاوضات، كما أننا لم نتحدث مع باهر المحمدي، وأيضا لم نتحدث مع محمود وادي من المصري، كل ما يقال ليس صحيحا على الإطلاق».

في سياق ذي صلة، تطرق رئيس الزمالك للحديث عن الصفقات الجديدة في النادي حيث قال: «أتممنا الاتفاق بالفعل مع صفقتين جديدتين، صفقتان في مراكز نحتاجها وتم الاتفاق على كل شيء والتوقيع اقترب بشدة. صفقتان سيكونا مفاجأة لجمهور الزمالك».

وعن الراحلين من النادي، قال مرتضى منصور: «لن يخرج أي لاعب على سبيل الإعارة، بل سيكون بالبيع النهائي، لا يوجد أي عروض رسمية وصلت للنادي من أجل أي لاعب على عكس كل ما يُكتب ويُنشر في وسائل الإعلام».

وتابع: «إذا جاء لأي لاعب أي عرض يليق به وبالزمالك، سيرحل، أما بخصوص المعارين، فأحمد رفعت سيعود وكذلك رزاق سيسيه إذا لم يرحل بشكل نهائي، وكارتيرون يتابع كل اللاعبين وسيحسم الملف بالكامل».