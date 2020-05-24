 بالصور «العيد في زمن كورونا».. مقارنة بين الصلاة خلال العامين الماضي والحالي - بوابة الشروق
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بالصور «العيد في زمن كورونا».. مقارنة بين الصلاة خلال العامين الماضي والحالي

صلاة العيد مسجد عمرو بن العاص <br/>2019 Vs 2020
صلاة العيد مسجد عمرو بن العاص
2019 Vs 2020
دنيا يونس
نشر فى : الأحد 24 مايو 2020 - 9:11 ص | آخر تحديث : الأحد 24 مايو 2020 - 9:14 ص

في تمام الساعة الرابعة ونصف فجرًا، أي قبل حوالي 60 دقيقة من الموعد المحدد لصلاة عيد الفطر التي تحتضنها جوامع معدودة بإجراءات احترازية وتقتصر على العاملين بالمساجد؛ تماشيا مع إجراءات الدولة لمواجهة كورونا.. تواجدت عدسة الشروق في شوارع وسط البلد لترصد أجواء العيد.
«الله أكبر كبيرا.. والحمد لله كثيرا».. كانت تكبيرات العيد تتردد في الفراغ من بعض مكبرات الصوت وأجهزة الراديو في المنازل، بينما خلت من النغمة الرنّانة التي طالما ميّزتها، وخلت الشوارع أيضًا من المارة إلا من بعض الأطفال الذين تمسكوا بفرحة العيد وباللهو في الشوارع والأزقة.
في محيط مسجد عمرو بن العاص، لاحظنا التواجد الامني المكثف، مع التزام تام من أهالي المنطقة بعدم التواجد في محيط المسجد أو خلق أية تجمعات للصلاة.
تغييرات عدة أصابت مظاهر الاحتفال بعيد الفطر الجاري؛ ونظرًا لكون الصورة أبلغ من الكلمات. فيما يلي. تقدم الشروق مقارنة مصورة بين مظاهر العيد والاحتفال بين عامي 2019 و2020.

 

https://www.shorouknews.com/uploadedimages/Gallery/original/354356645664.JPG

صلاة العيد مسجد عمرو بن العاص
2019  2020

 

 https://www.shorouknews.com/uploadedimages/Gallery/original/4455.JPG

صلاة العيد مسجد مصظفى محمود 
2019  2020

 

https://www.shorouknews.com/uploadedimages/Gallery/original/55566.jpg

صلاة العيد مسجد عمرو بن العاص 
2020

https://www.shorouknews.com/uploadedimages/Gallery/original/556435.jpg

صلاة العيد مسجد مصظفى محمود 
  2020

 

 


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