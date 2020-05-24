في تمام الساعة الرابعة ونصف فجرًا، أي قبل حوالي 60 دقيقة من الموعد المحدد لصلاة عيد الفطر التي تحتضنها جوامع معدودة بإجراءات احترازية وتقتصر على العاملين بالمساجد؛ تماشيا مع إجراءات الدولة لمواجهة كورونا.. تواجدت عدسة الشروق في شوارع وسط البلد لترصد أجواء العيد.

«الله أكبر كبيرا.. والحمد لله كثيرا».. كانت تكبيرات العيد تتردد في الفراغ من بعض مكبرات الصوت وأجهزة الراديو في المنازل، بينما خلت من النغمة الرنّانة التي طالما ميّزتها، وخلت الشوارع أيضًا من المارة إلا من بعض الأطفال الذين تمسكوا بفرحة العيد وباللهو في الشوارع والأزقة.

في محيط مسجد عمرو بن العاص، لاحظنا التواجد الامني المكثف، مع التزام تام من أهالي المنطقة بعدم التواجد في محيط المسجد أو خلق أية تجمعات للصلاة.

تغييرات عدة أصابت مظاهر الاحتفال بعيد الفطر الجاري؛ ونظرًا لكون الصورة أبلغ من الكلمات. فيما يلي. تقدم الشروق مقارنة مصورة بين مظاهر العيد والاحتفال بين عامي 2019 و2020.

صلاة العيد مسجد عمرو بن العاص

2019 2020

صلاة العيد مسجد مصظفى محمود

2019 2020

صلاة العيد مسجد عمرو بن العاص

2020

صلاة العيد مسجد مصظفى محمود

2020