محافظ كفرالشيخ يثمن دور المشاركة المجتمعية لجهودهم الملموسة بقطاع الصحة

ثمن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، دور المشاركة المجتمعية في تنمية المستشفيات بالمحافظة، مقدماً الشكر للمجتمع المدني لجهودهم الملموسة في تفعيل المشاركة المجتمعية بقطاع الصحة، حيث تم تجهيز غرفة لمحطة معالجة المياه لمرضي الغسيل الكلوي بمستشفى كفر الشيخ العام.

وأشار إلى أن قدرة المحطة 30 ألف لتر/الساعة، وتستوعب 32 ماكينة غسيل كلوى، موضحًا أن جهود المجتمع المدني تهدف إلي تحسين وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أنهم يضربون أروع الأمثلة في المشاركة الإيجابية.

وأكد ضرورة حسن معاملة المرضى والعمل على رفع روحهم المعنوية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، لافتًا إلى أن وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى كفر الشيخ العام لا تعاني من أي مشاكل في توفير المياه وجاهزة للعمل بأي طاقة.

جدير بالذكر؛ أنه تم تجديد المحطة الأخرى وقسم الصيانة، برئاسة الدكتور لطفي عبد السميع، مدير مستشفى كفرالشيخ العام.