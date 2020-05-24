مدير نزل الطود بالأقصر: تسجيل 13 حالة شفاء من فيروس كورونا اليوم

قال الدكتور وليد محمد، مدير نزل الطود جنوب الأقصر، إن النزل حرص على رفع الحالة النفسية للمرضى عبر بث تكبيرات صلاة عيد الفطر، وجلوس المرضى في حديقة النزل مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الأحد، أن النزل يهتم بالحالة النفسية للمرضى؛ لمساهمته في علاج فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، لافتًا إلى أن 13 حالة تماثلت الشفاء في النزل اليوم.

ولفت إلى أن النزل به أعلى نسبة شفاء في مصر، بواقع 127 حالة شفاء، موضحًا أن النزل حرص على إدخال السرور على المرضى ورسم الابتسامة على وجوههم خلال عيد الفطر.

وتابع: «كل مريض يتباعد بمسافة متر ونصف عن الآخر، ووزعنا ورود وفاكهة ومياه على المرضى حتى يشعروا بوجودهم في المنزل»، منوهًا أنهم اكتفوا بتكبيرات العيد لبعث الأمل مرة أخرى.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، تسجيل 752 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، و29 حالة وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 17 ألفًا و265 في مصر.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 5366 حالة، من ضمنهم 4807متعافين.