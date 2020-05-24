الصحة العراقية: شفاء 32 حالة مصابة بفيروس كورونا بالبصرة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، مغادرة 32 مصابا بفيروس كورونا الماضية بعد الشفاء التام في الحجر الصحي في مستشفى البصرة التعليمي.

وقال مدير دائرة الصحة بالبصرة عباس التميمي- في تصريح، أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"- إنه غادر المستشفى 32 مريضا بعد تماثلهم للشفاء التام، لافتا إلى أن مجموع حالات الشفاء الكلي بلغت 534 شخصا.

ودعا التميمي المواطنين المتعافين إلى البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى والالتزام بالحظر خلال هذا الأسبوع؛ حفاظا على صحة المواطنين؛ لتقليل الإصابات من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية بعد ذلك بشكل تدريجي.