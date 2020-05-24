لوفتهانزا الألمانية تستأنف رحلاتها بدءا من منتصف يونيو المقبل

أعلنت شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران أنها ستسير رحلات إلى 20 وجهة سياحية منها مايوركا وكريت ورودس وفارو والبندقية وإبيزا وملقة.



وقالت المتحدثة بإسم الشركة - في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد ام زونتاج" اليوم الأحد - إن مطار فرانكفوت سيشهد بداية إقلاع تلك الرحلات.. مشيرة إلى أن هناك وجهات سياحية أخرى سيتم الإعلان عنها نهاية الأسبوع المقبل.



وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من أسبوعين من إعلان الشركة عن خطط لاستئناف الرحلات إلى وجهات أخرى منها لوس أنجلوس وتورونتو ومومباي اعتبارا من يونيو المقبل.



يشار إلى أن شركة "لوفتهانزا" قد توصلت إلى اتفاق مطلع الشهر الجاري مع الحكومة الفيدرالية الألمانية، والذي بموجبه سوف تدخل الدولة كمساهم (بواسطة وزارة المالية الاتحادية) في الشركة وتضخ فيها حوالي تسعة مليارات يورو.



جدير بالذكر أن شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا تأسست عام 1926 كشركة حكومية مملوكة للدولة، ثم تحولت إلى شركة مساهمة عام 1953 وظلت هكذا حتى قامت الحكومة الفيدرالية الألمانية ببيع بعض أسهمها في منتصف التسعينات، ثم تم خصخصتها بالكامل عام 1997 وهو نفس العام الذي دخلت فيه "لوفتهانزا" تحالف ساتر.