يمكن أن يكون العطر الجديد غير مفيد هذه الأيام بسبب الحجر المنزلي الذي سيحاول الجميع تطبيقه خلال أيام العيد، لكن وضع رائحة مختلفة يشعر الإنسان بالتغير ويحسن حالته النفسية.

وبدلًا من دفع تكاليف باهظة لشراء عطر، يمكن بسهولة تحضيره منزليًا بمكونات طبيعية ورخيصة بعد شرائها من العطار.

1- الوصفة الأولى

• المكونات:

(علبة كريم جليسوليد - ملعقتان كبيرتان جليسرين - ملعقتان كبيرتان زيت لوز - 20 قطرة من الزيت العطري المفضل لكِ).

• خطوات التحضير:

1- في حمام ماء دافيء، اذيبي الفازلين أو الجليسوليد جيدا.

2- اضيفي الجليسرين وزيت اللوز للفازلين، وقلبي الخليط جيدا.

3- بعد أن يبرد الفازلين وقبل أن يتجمد مرة أخرى، اضيفي الزيوت العطرية، واتركي الخليط حتى يتجمد.

4- استخدمي المخمرية على أماكن النبض كالعنق والرسغ وخلف الركبة؛ لتعطير الجسم طوال اليوم.

2- الوصفة الثانية

• المكونات:

(مكعب مسك أحمر - 1 علبة كريم جليسوليد متوسطة "يمكن استبدالها بعلبة فازلين" - 1 ملعقة كبيرة جليسرين - 1 ملعقة كبيرة ماء ورد).

• خطوات التحضير:

1- يبشر المسك ويضاف لماء الورد والجليسرين، ويرفع الخليط في حمام ماء ساخن، مع التقليب حتى الذوبان.

2- يضاف الخليط للفازلين أو الجليسوليد ويقلب حتى تمتزج المكونات ثم يعبأ في برطمان نظيف.

3- يستخدم الخليط على البشرة المبللة في أماكن النبض (الرقبة، وعند الرسغين، وخلف الركب)، ويستخدم قليل من الخليط على الشعر لتعطيره.

3- الوصفة الثالثة

• المكونات:

(½ كوب ماء ورد - 10 قطرات من المسك الأبيض أو بودرة المسك الأبيض الطبيعي).

• خطوات التحضير:

1- اخلطي ماء الورد مع المسك الأبيض ثم يحفظ الخليط في زجاجة سبراي معقمة.

2- بعد الاستحمام بالماء الساخن، يرش خليط ماء الورد مع المسك على الجسم المبلل ليمنحكِ رائحة جذابة.

3- احرصي على رش الخليط على الجسم بعد الاستحمام مباشرةً فتكون المسام مفتوحة ليسهل امتصاص العناصر المرطبة والرائحة العطرية لتتمتعي برائحة ثابتة تدوم طويلا.