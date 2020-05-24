ألمانيا تسجل نحو 179 ألف إصابة بكورونا والوفيات تتجاوز 8251

سجلت ألمانيا حتى بعد ظهر اليوم الأحد، أكثر من 178500 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها نحو 500 حالة مقارنة بعددها في نفس التوقيت أمس السبت، بحسب تحليل أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) استنادا إلى أحدث بيانات مسجلة لدى الولايات الألمانية.

وبحسب البيانات، سجلت ألمانيا حتى الآن 8251 حالة وفاة، على الأقل، جراء الإصابة بالفيروس، بزيادة قدرها 29 حالة منذ أمس.

ووفقا لبيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني لأبحاث الأمراض المعدية وغير المعدية، تعافى نحو 160300 مصاب من الفيروس حتى الان.

وسجلت ولاية بافاريا أعلى عدد إصابات في ألمانيا (أكثر من 46500 إصابة)، و2391 حالة وفاة، على الأقل، تليها ولاية شمال الراين-ويستفاليا التي سجلت أكثر من 37 ألف و200حالة إصابة، و1562 حالة وفاة على الأقل.

وجاءت ولاية بادن-فورتمبرج في المرتبة الثالثة بعدد إصابات زاد عن 34 ألف و360 حالة، وبلغ عدد الوفيات 1696 حالة، على الأقل.

وبالقياس إلى كل مئة ألف نسمة، سجلت بافاريا أعلى معدل إصابة (6ر355 إصابة). وبلغ متوسط المعدل على مستوى ألمانيا 7ر214 إصابة لكل مئة ألف نسمة.

ووفقا لبيانات معهد "روبرت كوخ" أمس، بلغ معدل الاستنساخ 83ر0 ما يعني أن كل كل شخص مصاب قد ينقل العدوى إلى أقل من شخص آخر في المتوسط: وكان المعهد أكد من قبل أنه يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان خفوت تفشي الوباء. وبحسب بيانات المعهد، يعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف تقريبا.

ويقوم المعهد منذ منتصف الشهر الجاري بالإعلان عن معدل الاستنساخ لمدى زمني أطول بما يتراوح بين 8 إلى 16 يوما، وقد بلغت قيمة المعدل وفقا لهذا المعيار 89ر0.