الإمارات تسجل 781 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يتخطى 28 ألفا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، تسجيل 781 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة نحو 29 ألف حالة.

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وأشارت «الصحة الإماراتية» في حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، صباح الأحد، إلى تسجيل ‏تعافي 697 حالة جديدة لمصابي فيروس كورونا المستجد من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، متابعة أن بذلك يكون مجموع حالات الشفاء 14,495.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا المستجد في الإمارات إلى 245.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، حول العالم، حتى اليوم الأحد، 5 ملايين و345 ألفا و785 حالة.