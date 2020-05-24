نائب محافظ البحر الأحمر تتفقد الشواطئ العامة في أول أيام العيد

أكدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، في أول أيام العيد على إغلاق الحدائق والشواطئ كافة.

ووجهت "المغربي"، بضرورة توافر احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى الإغلاق التام لكافة الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ، ومتابعة ذلك بالمرور عليها صباح اليوم، إلى جانب استمرار غلق مراكز الشباب والأندية الرياضية، وعدم السماح بممارسة أي مسابقات رياضية داخلها أو في الشوارع والميادين الرئيسية خلال عطلة العيد منعًا لأي تجمعات.

وشددت على منع تواجد الباعة الجائلين وأماكن التسلية فى مناطق الحدائق والمتنزهات والشواطئ أو بالقرب منها، إلى جانب عدم السماح بتوقف السيارات الخاصة بجوار المتنزهات، بجانب إغلاق الطرق المؤدية إلى الشواطئ والمتنزهات لعدم السماح بدخول السيارات إليها.

وطالبت المسؤولين في الفنادق بالحرص على التزام العاملين في المنشآت السياحية بارتداء الكمامات والقفازات وإتباع كل الإجراءات الوقائية التي أصدرتها وزارتي السياحة والصحة.