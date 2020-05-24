أسماء 1000 ضحية لكورونا في الولايات المتحدة تتصدر غلاف «نيويورك تايمز»

ملأت صحيفة "نيويورك تايمز" صفحتها الأولى من الطبعة الصادرة، اليوم الأحد، بأسماء بعض الذين توفوا بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكتبت الصحيفة أنه تم استبدال جميع المقالات والصور والرسومات المعتادة بقائمة أسماء ومقتطفات من نعيهم إحياء لذكرى المتوفين مع اقتراب الولايات المتحدة من تسجيل 100 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وقالت سيمون لاندون مساعدة محرر بقسم الرسومات في الصحيفة سيمون لاندون، إنها أدركت مع زملائها أنه "فيما بيننا وربما بين عامة الناس، هناك القليل من المجهود في البيانات".

وقالت الصحيفة، في بيان، إن الصفحة أعدها باحث مشّط مصادر النعي وإعلانات الوفيات عبر الإنترنت وجمع قائمة تضم حوالي 1000 اسم.

في غضون ذلك، توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى نادي الجولف لأول مرة منذ أكثر من شهرين، ليمارس الرياضة المحببة له ويظهر في الوقت نفسه كيف يمكن أن تعود الحياة لطبيعتها بعد أوامر البقاء في المنازل التي تم اتخاذها للسيطرة على تفشي فيروس كورونا.

ووصل الرئيس الأمريكي، أمس الأول، إلى نادي ترامب الوطني للجولف في فيرجينيا، حسبما أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وكانت المرة الأخيرة التي ذهب فيها ترامب إلى نادي للجولف في 8 مارس في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا.

يُذكر أن الولايات المتحدة سجلت حتى الآن أكثر من 1.6 مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وأكثر من 96 ألف وفاة، وفق بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.