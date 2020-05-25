إيران تسمح باستئناف عمل الشركات والأنشطة التجارية بدءا من الثلاثاء

قال رئيس غرفة النقابات العمالية في العاصمة الإيرانية طهران قاسم نوده فرحاني إن الشركات والأنشطة التجارية في إيران بما في ذلك تلك التي تعتبر "عالية المخاطر" ستستأنف نشاطها يوم الثلاثاء المقبل، حسبما ذكرت وكالة أنباء إيرنا الإيرانية الرسمية اليوم الأحد.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، قال نوده فرحاني إن ذلك جاء استنادا إلى إرشادات فريق عمل الحكومة بشأن فيروس كورونا.

وقال إن ما يطلق عليه بالأعمال والأنشطة "عالية المخاطر" تشمل المطاعم والمقاهي ومراكز اللياقة البدنية وحمامات البخار وقاعات الزفاف، مضيفا أنه يتعين عليها الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

وسيتم فتح الأضرحة الدينية والمساجد يوم الاثنين، بعد عيد الفطر، حسبما أعلن الرئيس حسن روحاني أمس السبت.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت وزارة الصحة الإيرانية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا وصل إلى 135 ألفا و701 حالة، ووفاة 7 آلاف و417 شخصا.

وتظهر البيانات الرسمية أن حالات الإصابة الجديدة تزيد بمعدل يبلغ في المتوسط 7ر5 بالمئة في اليوم منذ الثاني من مايو.