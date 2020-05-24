رئيس ليون: هناك «حمقى» في فرنسا قرروا إلغاء الدوري

أكد جان ميشيل أولاس، رئيس نادي أوليمبيك ليون الفرنسي، أن هناك بعض «الحمقى» في فرنسا، قرروا إلغاء بطولة الدوري الفرنسي «الليج آ» منذ قرابة الشهر بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، في الوقت الذي استؤنف فيه النشاط في دول أخرى.

وفي مقابلة نشرتها الأحد صحيفة (ليكيب)، أوضح أولاس أن قرار استئناف بطولة الدوري الإسباني في يونيو المقبل، كان بمثابة «القطرة التي ملأت الكوب».

وانتقد أولاس بشدة المسؤولين عن بطولة الدوري وكان فريقه أول الرافضين لهذا القرار، وذلك لأن ليون كان خارج المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية ولأول مرة منذ أواخر التسعينات.

وأضاف رئيس النادي «منذ قرابة الشهرين يعمل المسؤولون في إسبانيا جنبا إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا). ويعد الأمر متناقضا حيث أن خابيير تيباس (رئيس رابطة لاليجا) كان في نفس الاجتماعات التي حضرها ديدييه كيو (رئيس الليج آ)».

ووفقا لأولاس، فقد طالب (يويفا) بالتحلي بـ«الصبر» والمسؤولون الفرنسيون تسرعوا وألغوا البطولة مبكرا، مضيفا «اعتقد أننا كنا حمقى».

وكان نادي باريس سان جيرمان قد تُوج رسميا بطلا لمسابقة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم «الليج آ»، بعد قرار رابطة الدوري إلغاء الموسم اعتمادا لتوصية الحكومة جراء جائحة كورونا.