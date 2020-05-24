خيول شرطية تشارك في حصة لتعليم رقصة السالسا أثناء دورية لمتابعة إجراءات كورونا بهولندا

استقبلت معلمة رقص تقوم بتعليم رقصة السالسا الشهيرة في مدينة لاهاي بهولندا، طلبة غير عاديين خلال فترة تفشي وباء كورونا، وهما اثنان من أفراد الشرطة على ظهر اثنين من الخيول.

واكتشف الشرطيان فرقة الرقص الخاصة بالمعلمة، أثناء قيامهما بدورية في متنزه "تسويدربارك" بالمدينة الهولندية. ولأن الرياضة غير مسموح بها حاليا إلا في الاماكن المفتوحة بسبب أزمة تفشي كورونا، فقد قامت معلمة الرقص بنقل مكان حصة السالسا سريعا إلى الحديقة.

وأظهر مقطع فيديو تم بثه على التلفزيون الهولندي اليوم الأحد أن أفراد الشرطة لم يقدما تذكرة دخول، ولكنهما استغلا الفرصة للانضمام للحصة التعليمية.

وأظهر مقطع الفيديو الجوادين وهما يتابعان حركات الراقصين الآخرين، مع القيام بالخطوات والدوران بحسب الرقصة.

وقالت مدرسة الرقص فيكي للتليفزيون الهولندي: "لقد كان الامر رائعا حقا... لقد شعر الشرطيان بسعادة كبيرة وكانت مشاركتهما رائعة".